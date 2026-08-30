Kaithal News: बैठक में भाजपा ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का किया स्वागत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:15 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:15 PM IST
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कैथल। जिला भाजपा कार्यालय कपिल कमल में भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रवीण प्रजापति ने की। इस दौरान हरियाणा प्रदेश ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील इंजीनियर का जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी भी मौजूद रहीं। सुनील इंजीनियर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग के सशक्तीकरण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ- सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में पाला राम कश्यप, सोहन सैनी, कुलदीप पांचाल, शमशेर सैनी, सुरेंद्र जांगड़ा बरोट, जितेंद्र सेन, कश्मीर सेन, पवन सैन, राजेश कश्यप सहित जिला व मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ- सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में पाला राम कश्यप, सोहन सैनी, कुलदीप पांचाल, शमशेर सैनी, सुरेंद्र जांगड़ा बरोट, जितेंद्र सेन, कश्मीर सेन, पवन सैन, राजेश कश्यप सहित जिला व मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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