Kaithal News: पहली बेटी के जन्म पर मनाया बेटी उत्सव, ढोल की थाप पर झूमे परिजन

राजौंद। राजौंद उप स्वास्थ्य केंद्र द्वितीय के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सेवा संकल्प अभियान के तहत बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजित किया। वार्ड नंबर तीन स्थित ऋषि नाथ मंदिर के पास जॉनी पुत्र कर्मपाल के घर पहली कन्या के जन्म की खुशी में बेटी उत्सव एवं कुआं पूजन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान परिवार के सदस्यों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ढोल की थाप पर खुशी मनाई। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप सिंह के निर्देशानुसार बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कर्मचारी दर्शना देवी की देखरेख में किया गया। दर्शना देवी ने कहा कि आज बेटियां बोझ नहीं, बल्कि परिवार और समाज का सहारा हैं। बेटियों को सुरक्षा, उचित मार्गदर्शन और समान अवसर मिलें तो वे सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या समाज और देश के लिए गंभीर समस्या है। इससे लिंगानुपात प्रभावित होता है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी विनोद कुमार ने पीएनडीटी अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि कन्या भ्रूण की जांच या हत्या गैरकानूनी है और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई व सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बेटियों को बचाना, पढ़ाना और उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर देना हर परिवार का कर्तव्य है। इस अवसर पर आशा वर्कर सीमा, कविता, शीला, राज, शकुंतला, ऊषा, माया सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।

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