Kaithal News: आज खुलेंगे बैंक, कल से तीन दिन रहेगी हड़ताल

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यूएफबीयूआई यूनियन के आह्वान पर पांच दिन का बैंकिंग सप्ताह लागू करने समेत विभिन्न मांगों के लिए तीन दिवसीय हड़ताल प्रस्तावित है। जिले में सरकारी बैंकों की 222 शाखाओं के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से शाखाओं में होने वाली कई सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। जिन ग्राहकों को बैंक जाकर कोई जरूरी काम करना है उन्हें रविवार को ही इसे पूरा करने की सलाह दी गई है। शाखा स्तर के जिन कार्यों के लिए बैंक कर्मचारी की जरूरत होती है, उनमें हड़ताल के कारण बाधा आ सकती है। ऐसे कामों के लिए ग्राहकों को 30 सितंबर के बाद शाखाओं में संपर्क करना पड़ेगा।एटीएम में नकदी उपलब्ध रखने की तैयारीएलडीएम सुमन कुमार ने बताया कि हड़ताल के दौरान ग्राहकों को नकदी की परेशानी न हो इसके लिए एटीएम में पर्याप्त कैश उपलब्ध रखने की तैयारी की गई है। एटीएम से नकदी निकासी की सुविधा सामान्य रखने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि लगातार तीन दिन बैंक शाखाओं के बंद रहने से कुछ स्थानों पर एटीएम में नकदी की मांग बढ़ सकती है।बैंक मित्रों के जरिये मिलती रहेंगी जरूरी सेवाएंएलडीएम के अनुसार हड़ताल के दौरान बैंक मित्रों के माध्यम से ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाने वाली जरूरी बैंकिंग सेवाओं को जारी रखने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए बैंक मित्रों की सक्रियता बढ़ाई जाएगी। यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी।ये रहेगी मांग-पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, पेंशन, महंगाई भत्ता और कर्मचारियों से जुड़े कई लंबित मुद्दों के लिए मुख्य मांग रहेगी।