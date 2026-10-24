फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Attack with a *gandasi* (chopping tool) and sharp-edged weapons in Moondadi; FIR registered against three individuals.

Kaithal News: मूंदडी में गंडासी और तेजधार हथियार से हमला, तीन पर प्राथमिकी दर्ज

Sat, 24 Oct 2026 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Attack with a *gandasi* (chopping tool) and sharp-edged weapons in Moondadi; FIR registered against three individuals.
पूंडरी। गांव मूंदडी में एक व्यक्ति पर गंडासी और तेजधार हथियार से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस ने शिकायतकर्ता अनीता रानी की शिकायत पर गांव के महाबीर, महेंद्र और निर्मला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 22 अक्तूबर को महाबीर, महेंद्र और निर्मला ने उसके पति पर गंडासी व तेजधार हथियार से हमला किया और उसे जान से मारने का प्रयास किया। डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed