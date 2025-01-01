Kaithal News: कुश्ती ने अरुण ने जीता जिला कुमार केसरी का खिताब

राजौंद। कैथल के छोटूराम स्टेडियम में 17 व 18 अक्तूबर को आयोजित जिला स्तरीय कुमार केसरी कुश्ती प्रतियोगिता में गौरव पब्लिक स्कूल, रोहेड़ा के छात्र अरुण ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया।अरुण ने अंडर-17 आयु वर्ग के 51 किलोग्राम भार वर्ग में दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को पराजित किया और जिला कुमार केसरी का खिताब अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यालय के प्रधानाचार्य दर्शन सिंह मौण ने अरुण, कुश्ती कोच सुशील कुमार और उसके अभिभावकों को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।