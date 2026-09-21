Kaithal News: 1509 धान की आवक बढ़ी, करीब 40 हजार क्विंटल पहुंची 1509 धान

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वहीं पीआर धान की अभी नाममात्र आवक है। इसकी एक-दो ढेरियां ही मंडियों में पहुंची हैं। आढ़तियों के अनुसार 1509 धान की कटाई का काम तेजी से चल रहा है। इस कारण मंडियों में रोजाना आवक बढ़ रही है। फिलहाल 1509 धान की मांग बनी हुई है और गुणवत्ता के अनुसार किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। मंडी के आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 40 हजार क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। आढ़ती राजेश का कहना है कि अगले सप्ताह आवक बढेगी। पीआर धान की आवक अभी शुरुआती दौर में है। अगले सप्ताह इसकी आवक में तेजी आने की संभावना है। पीआर धान की सरकारी खरीद 1 अक्तूबर से शुरू होनी निर्धारित है।25 से खरीद शुरू करने की मांगकिसान राजेंद्र और मनोज ने कहा कि जब मंडियों में धान पहुंचना शुरू हो गया है, तो सरकारी खरीद 1 अक्तूबर से क्यों शुरू की जाए। किसानों ने सरकार से 25 सितंबर से ही पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि इससे मंडियों में फसल जमा होने की स्थिति नहीं बनेगी और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।मार्केट कमेटी के सचिव इंद्र सिंह ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 अक्तूबर से पीआर धान की खरीद होगी। किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। समय पर खरीद होगी।