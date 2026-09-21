Kaithal News: 1509 धान की आवक बढ़ी, करीब 40 हजार क्विंटल पहुंची 1509 धान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:36 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:36 AM IST
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कैथल। जिले की मंडियों में 1509 धान की आवक बढ़ने लगी है। अब तक करीब 40 हजार क्विंटल 1509 धान मंडियों में पहुंच चुका है। रविवार को मंडियों में धान की खरीद-बिक्री जारी रही और किसानों को 3950 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिला। आवक बढ़ने के साथ अगले सप्ताह मंडियों में धान की मात्रा और बढ़ने की उम्मीद है।
वहीं पीआर धान की अभी नाममात्र आवक है। इसकी एक-दो ढेरियां ही मंडियों में पहुंची हैं। आढ़तियों के अनुसार 1509 धान की कटाई का काम तेजी से चल रहा है। इस कारण मंडियों में रोजाना आवक बढ़ रही है। फिलहाल 1509 धान की मांग बनी हुई है और गुणवत्ता के अनुसार किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। मंडी के आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 40 हजार क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। आढ़ती राजेश का कहना है कि अगले सप्ताह आवक बढेगी। पीआर धान की आवक अभी शुरुआती दौर में है। अगले सप्ताह इसकी आवक में तेजी आने की संभावना है। पीआर धान की सरकारी खरीद 1 अक्तूबर से शुरू होनी निर्धारित है।
25 से खरीद शुरू करने की मांग
किसान राजेंद्र और मनोज ने कहा कि जब मंडियों में धान पहुंचना शुरू हो गया है, तो सरकारी खरीद 1 अक्तूबर से क्यों शुरू की जाए। किसानों ने सरकार से 25 सितंबर से ही पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि इससे मंडियों में फसल जमा होने की स्थिति नहीं बनेगी और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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मार्केट कमेटी के सचिव इंद्र सिंह ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 अक्तूबर से पीआर धान की खरीद होगी। किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। समय पर खरीद होगी।
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वहीं पीआर धान की अभी नाममात्र आवक है। इसकी एक-दो ढेरियां ही मंडियों में पहुंची हैं। आढ़तियों के अनुसार 1509 धान की कटाई का काम तेजी से चल रहा है। इस कारण मंडियों में रोजाना आवक बढ़ रही है। फिलहाल 1509 धान की मांग बनी हुई है और गुणवत्ता के अनुसार किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। मंडी के आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 40 हजार क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। आढ़ती राजेश का कहना है कि अगले सप्ताह आवक बढेगी। पीआर धान की आवक अभी शुरुआती दौर में है। अगले सप्ताह इसकी आवक में तेजी आने की संभावना है। पीआर धान की सरकारी खरीद 1 अक्तूबर से शुरू होनी निर्धारित है।
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25 से खरीद शुरू करने की मांग
किसान राजेंद्र और मनोज ने कहा कि जब मंडियों में धान पहुंचना शुरू हो गया है, तो सरकारी खरीद 1 अक्तूबर से क्यों शुरू की जाए। किसानों ने सरकार से 25 सितंबर से ही पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि इससे मंडियों में फसल जमा होने की स्थिति नहीं बनेगी और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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मार्केट कमेटी के सचिव इंद्र सिंह ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 अक्तूबर से पीआर धान की खरीद होगी। किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। समय पर खरीद होगी।