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Kaithal News: किसान की बेटी रजनी मुक्कों से लिख रहीं सफलता की कहानी

Mon, 21 Sep 2026 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:47 AM IST
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Farmer's daughter Rajni is punching her way to a success story.
महिला बॉक्सर ​खिलाड़ी रजनी। संवाद
कैथल। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने मेहनत और पंचों के दम पर बॉक्सिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कैथल के आरकेएसडी खेल स्टेडियम में 16 से 18 सितंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय स्कूली महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजनी ने अंडर-17 के 54 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
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स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही रजनी ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रजनी के पिता किसान हैं और उनके पास करीब तीन एकड़ कृषि भूमि है। मां गृहिणी हैं। सीमित साधनों के बावजूद परिवार ने बेटी के खेल के जुनून को पूरा समर्थन दिया।
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रजनी रोजाना सुबह-शाम करीब पांच से छह घंटे बॉक्सिंग का अभ्यास करती हैं। अभ्यास के दौरान वह फिटनेस के साथ पंच और डिफेंस तकनीक पर विशेष मेहनत करती हैं।

महिला बॉक्सर खिलाड़ी रजनी। संवाद

महिला बॉक्सर खिलाड़ी रजनी। संवाद

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