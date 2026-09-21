Kaithal News: किसान की बेटी रजनी मुक्कों से लिख रहीं सफलता की कहानी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
कैथल। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने मेहनत और पंचों के दम पर बॉक्सिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कैथल के आरकेएसडी खेल स्टेडियम में 16 से 18 सितंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय स्कूली महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजनी ने अंडर-17 के 54 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही रजनी ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रजनी के पिता किसान हैं और उनके पास करीब तीन एकड़ कृषि भूमि है। मां गृहिणी हैं। सीमित साधनों के बावजूद परिवार ने बेटी के खेल के जुनून को पूरा समर्थन दिया।
रजनी रोजाना सुबह-शाम करीब पांच से छह घंटे बॉक्सिंग का अभ्यास करती हैं। अभ्यास के दौरान वह फिटनेस के साथ पंच और डिफेंस तकनीक पर विशेष मेहनत करती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही रजनी ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रजनी के पिता किसान हैं और उनके पास करीब तीन एकड़ कृषि भूमि है। मां गृहिणी हैं। सीमित साधनों के बावजूद परिवार ने बेटी के खेल के जुनून को पूरा समर्थन दिया।
विज्ञापन
रजनी रोजाना सुबह-शाम करीब पांच से छह घंटे बॉक्सिंग का अभ्यास करती हैं। अभ्यास के दौरान वह फिटनेस के साथ पंच और डिफेंस तकनीक पर विशेष मेहनत करती हैं।
विज्ञापन