Kaithal News: प्लाट कब्जाने के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, आरोपी पर सात से अधिक आपराधिक प्राथमिकी दर्ज

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प्लाट पर चल रहा था विवादडीएसपी कलायत रोहताश ने बताया कि वार्ड नंबर 12 निवासी शीशपाल की शिकायत पर थाना कलायत में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार रेलवे रोड स्थित प्लाट पर आरोपियों से विवाद चल रहा था। आरोप है कि कब्जे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई गई। शिकायत के अनुसार 1 जुलाई की रात शीशपाल और उसकी पत्नी माया देवी प्लाट पर मौजूद थे। इस दौरान कुछ लोग दीवार फांदकर अंदर घुस आए और निर्माण कार्य को नुकसान पहुंचाया। विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।अस्पताल के पास रास्ता रोककर पीटाशिकायत के अनुसार रात करीब दो बजे रेलवे रोड स्थित मोरवी नंदन अस्पताल के पास आरोपियों ने दंपती का रास्ता रोक लिया। सतबीर उर्फ सोनू रैबारी और उसके साथियों ने शीशपाल पर डंडों से हमला कर दिया। घायल को पहले कलायत के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे कैथल रेफर किया गया।अन्य मामलों पर भी पूछताछडीएसपी के अनुसार प्रवीन अपने साथी राकेश उर्फ राकू सलीम और अन्य लोगों के साथ मिलकर प्लाटों पर कब्जा करने, जबरन वसूली और धोखाधड़ी की वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस आरोपी से इस मामले के साथ अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है।