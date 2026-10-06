Kaithal News: नशे के लिए बाइक चोरी करते थे आरोपी, पहले 10 मिनट तक करते थे रेकी, गिरोह के तीन आरोपी काबू

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डीएसपी रमेश चंद्र ने बताया कि गांव पाडला निवासी राममेहर ने शिकायत दी थी कि 18 सितंबर को उसके घर के बाहर से अज्ञात व्यक्ति उसकी बाइक चोरी कर ले गए। इस संबंध में थाना सदर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की जांच एंटी एक्सटॉर्शन सेल प्रभारी की टीम ने शुरू की। सोमवार को आरोपी तितरम मोड के पास से बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। पुलिस टीम इस दौरान नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। तीन आरोपी बाइक पर बैठकर आए। पुलिस टीम ने तुरंत तितरम मोड के पास से काबू कर लिया। पूछताछ बाद आरोपियों ने बताया कि उन्होंने बाइकें कैथल, पानीपत और बरवाला क्षेत्र से चोरी की थीं।कैथल से चोरी हुई चार बाइक भी मिलींबरामद 12 बाइकों में से चार बाइक जिला कैथल क्षेत्र से चोरी हुई थीं। अन्य बाइक पानीपत और बरवाला क्षेत्र से चोरी की गई थीं। पुलिस अब बरामद बाइकों के संबंध में दर्ज अन्य मामलों की भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य मामलों और चोरी की बाइकों को बेचने के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।