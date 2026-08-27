Kaithal News: ट्रेन की चपेट में आने से 78 वर्षीय बुजुर्ग की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:18 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:18 AM IST
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कैथल। गांव टीक निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग इंद्र सिंह ने पत्नी की बीमारी और पारिवारिक हालातों से परेशान होकर ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। हादसा गांव पबनावा के पास हुआ। हिसार से चंडीगढ़ जा रही ईएमयू ट्रेन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। परिजनों के अनुसार इंद्र सिंह अपनी पत्नी की बीमारी के कारण काफी परेशान रहते थे। इसी परेशानी के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। घटना की सूचना ट्रेन चालक ने जीआरपी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जीआरपी टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया।
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