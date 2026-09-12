Kaithal News: क्रेडिट कार्ड रिन्यू कराने का झांसा दे युवक से 2.38 लाख ठगे

विज्ञापन

फाइल पर क्लिक कर क्रेडिट कार्ड की जानकारी भरने के बाद मोबाइल हैक हो गया और उसके कार्ड से लगातार रकम कटने लगी। साइबर थाना पुलिस को दी शिकायत में प्रदीप कुमार निवासी सिणद ने बताया कि वह खेतीबाड़ी करता है। उसने आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रखा है, जिसकी लिमिट तीन लाख रुपये है। कार्ड से उसका मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ है। नौ सितंबर को उसके मोबाइल पर 8540948509 नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को आरबीएल बैंक का अधिकारी बताया। फोन करने वाले ने उसे कहा कि उसके क्रेडिट कार्ड से 10 हजार रुपये का इस्तेमाल हुआ है और 16 सितंबर को बिल बनेगा। उसने यह भी कहा कि कार्ड रिन्यू नहीं कराने पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। कार्ड रिन्यू कराने के नाम पर आरोपी ने उसके व्हाट्सऐप पर एक एपीके फाइल भेजी। इस पर आरबीएल क्रेडिट कार्ड 41 (2) एपीके लिखा हुआ था।लिंक पर क्लिक करते ही हैक हुआ मोबाइल : प्रदीप के अनुसार उसने फाइल पर क्लिक कर क्रेडिट कार्ड की जानकारी भर दी। इसके बाद उसका मोबाइल हैक हो गया। कुछ ही देर में उसके मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड से रकम कटने के ओटीपी आने लगे। जब उसने कार्ड का रिकॉर्ड चेक किया तो चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये रकम निकाली जा चुकी थी।