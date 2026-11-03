फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Young artists from 423 schools showcased their talent on stage; 21 teams selected for the district level.

Jind News: 423 स्कूलों के नन्हे कलाकारों ने मंच पर दिखाई प्रतिभा, 21 टीमें जिला स्तर के लिए चयनित

Tue, 03 Nov 2026 11:49 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Young artists from 423 schools showcased their talent on stage; 21 teams selected for the district level.
03जेएनडी06: रामलीला में अ​भिनय करते बच्चे। स्रोत: अध्यापक - फोटो : सांकेतिक
जींद। पढ़ाई के साथ अभिनय और संवादों के जरिये सीखने की नई पहल के तहत जिले के 423 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में निपुण रामलीला का आयोजन किया गया। इसमें हजारों विद्यार्थियों ने रामलीला के पात्र निभाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। विद्यालय और क्लस्टर स्तर से होते हुए प्रतियोगिता खंड स्तर तक पहुंची।
विज्ञापन

अब जिले के सातों खंडों से चयनित 21 टीमों के बीच जिला स्तर पर मुकाबला होगा। इनमें से तीन सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियां चुनी जाएंगी। जिला समन्वयक एफएलएन राजेश वशिष्ठ ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और निपुण मिशन के उद्देश्यों के तहत बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के साथ भाषा कौशल, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए यह गतिविधि करवाई गई।
विज्ञापन

बच्चों ने रामलीला के पात्रों के माध्यम से संवाद बोलने, मंच पर अपनी बात रखने और समूह में मिलकर काम करने का अभ्यास किया। इससे उनकी अभिव्यक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ावा मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन


सातों खंडों से चुनी गईं तीन-तीन टीमें
खंड स्तर पर हुई प्रतियोगिता के बाद प्रत्येक खंड से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाली टीम का चयन किया गया है। पिल्लूखेड़ा खंड से बेरी खेड़ा, बुढ़ाखेड़ा और पिल्लूखेड़ा विलेज के विद्यालय चयनित हुए। उचाना से उचाना खुर्द, नचार खेड़ा और लोधर, जुलाना से शामलों कलां, अकालगढ़ और पौली, सफीदों से सफीदों मंडी, पाजू कलां और डिडवाड़ा के विद्यालयों ने स्थान हासिल किया। इसी तरह जींद खंड से कंडेला, दरियावाला और जाजवान, अलेवा से अलेवा, कुचराना कलां और रायचंद वाला तथा नरवाना खंड से मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय नरवाना, कन्या मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय बेलरखा और मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय बेलरखा की टीमें चुनी गई हैं।


जिला स्तर पर वीडियो देखकर होगा फैसला
राजेश वशिष्ठ ने बताया कि चयनित 21 टीमों की प्रस्तुतियों के वीडियो जिला स्तरीय चयन समिति के सामने रखे जाएंगे। निर्धारित मापदंडों के आधार पर तीन सर्वश्रेष्ठ निपुण रामलीलाओं का चयन किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को एडीसी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में रामलीला मंचन का विशेष अवसर मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed