Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Work to repair streetlights in major industrial areas begins before Diwali

Jind News: दीपावली से पहले बड़ी औद्योगिक क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त करने का काम शुरू

Fri, 06 Nov 2026 02:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Work to repair streetlights in major industrial areas begins before Diwali
फोटो: सोनीपत के बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में ठीक की गई खराब स्ट्रीट लाइटें। स्रोत: पाठक - फोटो : samvad
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गन्नौर। दीपावली से पहले बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने का काम शुरू कर दिया गया है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की ओर से औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर लगी लाइटों की जांच कर उनकी मरम्मत कराई जा रही है। लंबे समय से कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें खराब होने के कारण शाम होते ही सड़कों पर अंधेरा छा जाता था। इससे यहां काम करने वाले कर्मचारियों, उद्यमियों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

विशेषकर रात के समय फैक्टरियों से ड्यूटी पूरी कर घर लौटने वाले कर्मचारियों को अंधेरे में आवागमन करना पड़ता था। स्ट्रीट लाइटें बंद होने से वाहन चालकों को भी रास्ता देखने में दिक्कत होती थी। दीपावली के मद्देनजर विभाग ने अब इन लाइटों को दुरुस्त कराने की प्रक्रिया शुरू की है। एचएसआईआईडीसी बड़ी के कनिष्ठ अभियंता अजीत कुंडू ने बताया कि त्योहार को देखते हुए खराब स्ट्रीट लाइटों की जांच कराई जा रही है। जहां मरम्मत की जरूरत है, वहां आवश्यक कार्य करवाया जा रहा है। प्रयास है कि दीपावली से पहले सभी चिह्नित स्थानों पर लाइटें ठीक कर दी जाएं, ताकि औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर रात के समय पर्याप्त रोशनी रहे और कर्मचारियों व वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी न हो।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed