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Jind News: राज्यस्तरीय कराटे में वंशिका ने जीता स्वर्ण पदक

Fri, 25 Sep 2026 12:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:22 AM IST
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Vanshika won the gold medal in the state level karate competition.
24जेएनडी21: स्कूल प्राचार्य रजनी यादव ​खिलाड़ियों को स्कूल पहुंचने पर बधाई देते हुए। स्रोत: स्क
जींद। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने महेंद्रगढ़ में 21 से 23 सितंबर तक आयोजित एसजीएफआई राज्यस्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय की खिलाड़ी वंशिका ने अपने भार वर्ग में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। अब वंशिका का चयन आगामी राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता के लिए हुआ है।
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वंशिका ने मुकाबलों के दौरान आत्मविश्वास और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ा। उसकी इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। अब राष्ट्रीय स्तर पर उससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। विद्यालय के खिलाड़ी यश लाठर ने भी प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद यश ने रजत पदक अपने नाम किया।
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वहीं खिलाड़ी जानवी ने भी अपने मुकाबलों में शानदार जुझारूपन दिखाया और बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उसके प्रयासों की विद्यालय परिवार ने सराहना की। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर विद्यालय की प्रधानाचार्या रजनी यादव ने वंशिका, यश लाठर और जानवी सहित उनके कोच को बधाई दी। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी हैं।
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