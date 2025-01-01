Jind News: राज्यस्तरीय कराटे में वंशिका ने जीता स्वर्ण पदक

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वंशिका ने मुकाबलों के दौरान आत्मविश्वास और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ा। उसकी इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। अब राष्ट्रीय स्तर पर उससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। विद्यालय के खिलाड़ी यश लाठर ने भी प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद यश ने रजत पदक अपने नाम किया।वहीं खिलाड़ी जानवी ने भी अपने मुकाबलों में शानदार जुझारूपन दिखाया और बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उसके प्रयासों की विद्यालय परिवार ने सराहना की। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर विद्यालय की प्रधानाचार्या रजनी यादव ने वंशिका, यश लाठर और जानवी सहित उनके कोच को बधाई दी। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी हैं।