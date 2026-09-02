Jind News: सालासर बालाजी और खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए दो एसी बसें रवाना
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:23 AM IST
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जींद। शहर नरवाना के मिंकी चोपड़ा ने श्रद्धालुओं को श्री सालासर बालाजी और खाटूश्यामजी के दर्शन करवाने के लिए दो वातानुकूलित बसें रवाना की। श्रद्धालुओं ने धार्मिक जयकारे लगाकर यात्रा की शुरुआत की। बाबा पीपलनाथ आसन के महंत जागनाथ महाराज ने विधिवत पूजा-अर्चना करने के बाद दोनों बसों को ध्वजा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा के जयकारे लगाए और यात्रा के सुखद एवं मंगलमय होने की कामना की। मिंकी चोपड़ा ने कहा कि धार्मिक यात्राओं का उद्देश्य श्रद्धालुओं को प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही ऐसी यात्राओं के माध्यम से समाज में भाईचारे, श्रद्धा और सेवा की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी धार्मिक और सामाजिक कार्यों को निरंतर जारी रखा जाएगा। इस अवसर पर मानव बठला, दिनेश शर्मा, प्रवीण सिंगला, नकुल गर्ग, शुभम शर्मा, हरदीप गोयत, अशोक मोर, कमल गर्ग, लवली सपड़ा, प्रवीण गोयत, अमित गोयत और मोनू काला मौजूद रहे। संवाद
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