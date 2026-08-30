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Jind News: जमीन पर पड़ा 990 मीटर लंबा एसीएसआर कंडक्टर तार उठा ले गए चोर

Sun, 30 Aug 2026 12:32 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:32 AM IST
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Thieves stole 990 meters of ACSR conductor wire lying on the ground.
जींद। पिछले दिनों जिले में तेज आंधी-तूफान के दौरान बराड़ एपी फीडर लाइन के सात बिजली खंभे टूटकर जमीन पर गिर गए थे। खंभों के साथ जमीन पर पड़ी निगम की करीब 990 मीटर लंबी एसीएसआर कंडक्टर तार को अज्ञात लोग चोरी कर ले गए।
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चोरी हुई तार की कीमत करीब 63 हजार रुपये बताई गई है। मामले में सदर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बहबलपुर निवासी आशीष कुमार और रामकुमार ने बिजली निगम को फीडर लाइन की तार टूटने की सूचना दी। सूचना मिलने पर सब अर्बन सब डिविजन नंबर-2, जींद के उपमंडलीय अधिकारी नागेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
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टीम ने मौके का निरीक्षण किया तो आंधी के कारण सात खंभे टूटे हुए मिले। जमीन पर पड़ी 990 मीटर लंबी एसीएसआर कंडक्टर तार गायब मिली। इसके बाद उपमंडलीय अधिकारी नागेंद्र सिंह ने सदर थाना प्रभारी को पत्र भेजकर मामले में कार्रवाई की मांग की। सदर थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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