Jind News: जमीन पर पड़ा 990 मीटर लंबा एसीएसआर कंडक्टर तार उठा ले गए चोर

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चोरी हुई तार की कीमत करीब 63 हजार रुपये बताई गई है। मामले में सदर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।बहबलपुर निवासी आशीष कुमार और रामकुमार ने बिजली निगम को फीडर लाइन की तार टूटने की सूचना दी। सूचना मिलने पर सब अर्बन सब डिविजन नंबर-2, जींद के उपमंडलीय अधिकारी नागेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे।टीम ने मौके का निरीक्षण किया तो आंधी के कारण सात खंभे टूटे हुए मिले। जमीन पर पड़ी 990 मीटर लंबी एसीएसआर कंडक्टर तार गायब मिली। इसके बाद उपमंडलीय अधिकारी नागेंद्र सिंह ने सदर थाना प्रभारी को पत्र भेजकर मामले में कार्रवाई की मांग की। सदर थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।