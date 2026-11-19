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वहीं पुलिस ने अब मनीष और अनुज के खिलाफ मारपीट करने और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। अंकुर ने आठ नवंबर को एफआईआर में बताया था कि छह नवंबर की रात 12 बजे वह अपने पशु बाड़े में सो रहे थे। इसी दौरान तीन युवक बाड़े में घुस आए। आरोप लगाया कि अलमारी से 50 हजार रुपये चोरी कर लिए। शोर सुनकर उसकी नींद खुली तो आरोपियों की पहचान अनुज, मनीष और संजू के रूप में की। विरोध करने पर तीनों ने कथित तौर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला संदेहास्पद लगा। गढ़ी थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने शिकायत के तथ्यों की पड़ताल की। जांच में सामने आया कि अंकुर के खिलाफ एक लड़की की शिकायत पर थाना गढ़ी में पहले से छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज है।इसी रंजिश के चलते मनीष और अनुज ने अंकुर के पशु बाड़े में घुसकर अंकुर के साथ मारपीट की थी। जांच में 50 हजार रुपये चोरी होने की पुष्टि नहीं हुई। वहीं, संजू की वारदात में संलिप्तता भी सामने नहीं आई और वह मौके पर मौजूद नहीं था।थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने मामले में मनीष और अनुज के खिलाफ हमला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।