Jind News: नई अनाज मंडी शुक्रवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगी बंद

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इस दौरान कोई भी किसान अपनी धान की फसल लेकर मंडी में नहीं आएगा और न ही आढ़ती धान की खरीद करेंगे। केवल मंडी से धान का उठान करवाया जाएगा। फैसले की जानकारी मंडी परिसर में लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से भी दी गई। मंडी प्रधान जयदेव बंसल ने बताया कि धान का सीजन शुरू होने के बाद से ही मंडी में उठान की गति काफी धीमी चल रही है।दूसरी ओर प्रतिदिन धान की आवक बढ़ने से मंडी में जगह की कमी हो रही है। इससे किसानों और आढ़तियों दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी समस्या को देखते हुए सभी की सहमति से मंडी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि निर्धारित समय के दौरान अपनी फसल मंडी में न लाएं। बैठक में उपप्रधान सतीश, कोषाध्यक्ष एडवोकेट पंकज शर्मा, सचिव विनय मित्तल, पूर्व प्रधान जियालाल गोयल, ईश्वर गोयल सहित अन्य आढ़ती मौजूद रहे।