Jind News: आर्य समाज में यज्ञ-हवन कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

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नरवाना। आर्य समाज नरवाना में दिवाली प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में पर्यावरण शुद्धि और विश्व कल्याण की कामना को लेकर यज्ञ-हवन किया गया। इस दौरान धर्मपाल, मीना गर्ग और यशपाल आर्य ने भजनों के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती के योगदान का गुणगान किया। आर्य समाज के प्रधान चंद्रकांत आर्य ने कहा कि वैदिक परंपरा में दिवाली को नवसस्येष्टि यज्ञ के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जयपाल सिंह आर्य ने कहा कि पटाखों से निकलने वाली जहरीली गैसें बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने पौधारोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का आह्वान किया। मिथिलेश शास्त्री ने कहा कि धन और विद्या का उपयोग समाज एवं राष्ट्र के कल्याण के लिए करना चाहिए। इस अवसर पर वेदपाल, बलबीर सिंह, ओमप्रकाश, संजीव और कर्ण मौजूद रहे। संवाद