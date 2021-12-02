Jind News: रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में मिला दस दिन पुराना युवक का शव, पहचान नहीं

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जीआरपी को बुधवार देर शाम अजमेर बस्ती के पास रेललाइन के किनारे झाड़ियों में युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। युवक की उम्र 35-40 के आसपास बताई जा रही है। युवक की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्र में पूछताछ की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।युवक ने सफेद रंग की काली चेक वाली शर्ट, ग्रे रंग की जींस और ग्रे रंग का अंडरवियर पहना हुआ था। उसके दाहिने पैर के टखने में रॉड डली हुई थी। उसके पास ऐसा कोई कागज नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके।थाना प्रभारी चरण सिंह ने बताया कि शव को फिलहाल नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।