Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Teachings of great figures are a source of inspiration for the entire society: Krishan Kumar Bedi

महापुरुषों की शिक्षाएं पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत : कृष्ण कुमार बेदी

Mon, 09 Nov 2026 11:43 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Teachings of great figures are a source of inspiration for the entire society: Krishan Kumar Bedi
फोटो 2 नरवाना। लोगो को संबोधित करते हुए मंत्री बेदी। स्रोत आयोजक
नरवाना। भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सोमवार को शहर की विश्वकर्मा धर्मशाला मंदिर में समारोह आयोजित किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान विश्वकर्मा समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया।
विज्ञापन

कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि महापुरुषों का जीवन और उनकी शिक्षाएं किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि पूरे समाज को सही दिशा दिखाती हैं। उनके आदर्शों को अपनाकर सामाजिक समरसता, शिक्षा और विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। भगवान विश्वकर्मा सृजन, शिल्पकला, तकनीकी कौशल और परिश्रम के प्रतीक हैं। उनका जीवन प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत, लगन और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
विज्ञापन

उन्होंने समारोह के सफल आयोजन के लिए विश्वकर्मा सभा के पदाधिकारियों की सराहना की। साथ ही जांगड़ा जागृति सेवा समिति की ओर से लगाए गए रक्तदान शिविर को मानवता की सेवा का अनुकरणीय प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि रक्तदान जरूरतमंदों को जीवनदान देने का माध्यम है और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को इस पुनीत कार्य में योगदान देना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार महापुरुषों की जयंती और प्रकाश पर्व सरकारी स्तर पर मनाकर उनकी शिक्षाओं और विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय विश्वकर्मा जयंती समारोह का उल्लेख करते हुए विश्वकर्मा समाज की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। समारोह के बाद कैबिनेट मंत्री गांव खरल, लोन और धमतान साहिब में आयोजित कार्यक्रमों में भी पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed