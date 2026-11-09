महापुरुषों की शिक्षाएं पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत : कृष्ण कुमार बेदी

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कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि महापुरुषों का जीवन और उनकी शिक्षाएं किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि पूरे समाज को सही दिशा दिखाती हैं। उनके आदर्शों को अपनाकर सामाजिक समरसता, शिक्षा और विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। भगवान विश्वकर्मा सृजन, शिल्पकला, तकनीकी कौशल और परिश्रम के प्रतीक हैं। उनका जीवन प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत, लगन और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।उन्होंने समारोह के सफल आयोजन के लिए विश्वकर्मा सभा के पदाधिकारियों की सराहना की। साथ ही जांगड़ा जागृति सेवा समिति की ओर से लगाए गए रक्तदान शिविर को मानवता की सेवा का अनुकरणीय प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि रक्तदान जरूरतमंदों को जीवनदान देने का माध्यम है और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को इस पुनीत कार्य में योगदान देना चाहिए।बेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार महापुरुषों की जयंती और प्रकाश पर्व सरकारी स्तर पर मनाकर उनकी शिक्षाओं और विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय विश्वकर्मा जयंती समारोह का उल्लेख करते हुए विश्वकर्मा समाज की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। समारोह के बाद कैबिनेट मंत्री गांव खरल, लोन और धमतान साहिब में आयोजित कार्यक्रमों में भी पहुंचे।