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नरवाना। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिपलथा के विद्यार्थियों ने वीरवार को प्रशासन से परिचय कार्यक्रम के तहत लघु सचिवालय सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने एसडीएम, तहसील, खंड शिक्षा अधिकारी, बीडीपीओ, जिला खजाना, महिला एवं बाल विकास, मत्स्य और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालयों का दौरा किया। अधिकारियों ने उन्हें विभागों की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारियों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। एसडीएम जगदीश चंद्र ने कहा कि विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ प्रशासनिक व्यवस्था की व्यावहारिक जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसे भ्रमण से उन्हें भविष्य में लाभ मिलेगा। इस अवसर पर तहसीलदार विजय कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी संतोष शर्मा, खजाना अधिकारी निकी संधू, प्राचार्य डॉ. भूप सिंह सहित शिक्षक मौजूद रहे। संवाद