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कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य शिक्षक सेवा सिंह ने की, जबकि बीआरपी रुचि नैन और सुमन नैन ने समन्वयक की भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में एकल गायन, समूह गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य, मोनो एक्टिंग, रागिनी, विजुअल आर्ट और थिएटर सहित विभिन्न विधाओं के मुकाबले करवाए गए। विद्यार्थियों ने अपनी कला, संगीत, अभिनय और नृत्य प्रतिभा से दर्शकों का मन मोह लिया।खंड शिक्षा मीडिया प्रभारी राजेश टांक ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा को निखारने का अवसर देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्हें केवल उचित मंच और प्रोत्साहन की जरूरत है।खंड शिक्षा अधिकारी संतोष शर्मा ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना भी है। इस तरह के आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना विकसित होती है। प्रतियोगिता में जसबीर जस्सी उझाणा, म्यूजिक टीचर जोनी और विनोद धीमान ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। इस मौके पर नीरू, अनीता देवी, मोनिका, ईश्वर सिंह, डॉ. कृष्ण कुमार, नौमीदास, अनिल, जोरा सिंह और जगन्नाथ मौजूद रहे।क्लासिकल म्यूजिक में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना की हिना और बुलबुल ने प्रथम स्थान हासिल किया। फोक डांस (कक्षा नौवीं से 12वीं) में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाणा ब्राह्मणान प्रथम रहा। विजुअल आर्ट 2डी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दनौदा की पूजा और 3डी में इसी विद्यालय की वर्षा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। थिएटर में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना की तमन्ना प्रथम रही। वहीं लोक नृत्य/मोनो एक्टिंग में इसी विद्यालय की हिना ने बाजी मारी।