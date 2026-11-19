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नरवाना। उपमंडल विधिक सेवाएं प्राधिकरण नरवाना की ओर से राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेलरखा में ‘सुरक्षित बचपन’ अभियान के तहत कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह, नशा मुक्ति और साइबर अपराधों की जानकारी दी गई। एडवोकेट सुमित श्योकंद और करण रापरिडया ने कहा कि किसी भी तरह के शोषण या अनुचित व्यवहार की स्थिति में बच्चों को चुप नहीं रहना चाहिए और इसकी जानकारी अभिभावकों व शिक्षकों को देनी चाहिए। गणित प्राध्यापक सुनील कुमार और हरदीप सिंह ने बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में बताया। प्राचार्य बलजीत गोयत ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस मौके पर शिक्षक प्रदीप जागलान और विद्यार्थी मौजूद रहे।