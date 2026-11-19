विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बहाल करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि करीब 55 करोड़ रुपये खर्च कर नई पेयजल पाइपलाइन बिछाने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। सूचना मिलने पर विभाग के एक्सईएन भानु प्रकाश मौके पर पहुंचे और समस्या का जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए।पुरानी अनाजमंडी निवासी रमेश जिंदल, सुरेश, मनोज कुमार, राजेश, अंकित, राजू और रमन सिंगला ने बताया कि पुरानी अनाजमंडी और आसपास के विभिन्न वार्डों में कई वर्षों से पेयजल आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। पिछले करीब दो माह से हालात ज्यादा खराब हैं। घरों में आने वाले पानी में गंदगी के साथ सीवर का दूषित पानी मिल रहा है।ऐसे में लोगों को पीने के पानी के लिए दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। दूषित पानी के इस्तेमाल से बीमारियां फैलने का डर भी बना हुआ है। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ।उनका कहना है कि शिकायतों के बाद करीब 55 करोड़ रुपये की लागत से नई पेयजल पाइपलाइन भी बिछाई गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि इससे घरों तक साफ पानी पहुंचेगा लेकिन नई पाइपलाइन के बावजूद समस्या खत्म नहीं हुई।मांग की कि पाइपलाइन की जांच करवाई जाए और सीवर का पानी पेयजल में मिलने की वजह का पता लगाकर तुरंत ठीक किया जाए। प्रदर्शन कर रही महिलाओं और लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे।जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन भानु प्रकाश ने मौके पर पहुंचकर लोगों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि पेयजल में गंदा पानी आने की समस्या की जांच करवाई जाएगी और जल्द समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।