Jind News: सेवा भारती कराएगी श्रीराम कथा, युवाओं को मिलेगा कंप्यूटर प्रशिक्षण
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:39 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:39 PM IST
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जींद। सेवा भारती नगर समिति जींद की बैठक में नवरात्र के अवसर पर शहर में पहली बार संगीतमय श्रीराम कथा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान कंप्यूटर सेंटर भी शुरू किया जाएगा। कथा का आयोजन 11 से 19 अक्तूबर तक किया जाएगा। इसमें अयोध्या धाम से कथा व्यास श्री मधुरेश दास और उनके साधक पहुंचेंगे।
संस्था के पदाधिकारियों के अनुसार कथा के दौरान प्रतिदिन कथा वाचक के साथ श्रद्धालु भी श्रीरामायण का सामूहिक उच्चारण करेंगे। इसके लिए संस्था की ओर से श्रद्धालुओं को श्रीरामायण उपलब्ध करवाई जाएगी। नगर समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि श्रीराम कथा के आयोजन का उद्देश्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ सामाजिक सेवा की गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है।
सेवा भारती नगर समिति जींद शहर में कंप्यूटर शिक्षा केंद्र शुरू करने की तैयारी कर रही है। जिला अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बताया कि कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में लड़कियों और लड़कों को नाममात्र की फीस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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विद्यार्थियों को बेसिक कंप्यूटर शिक्षा के साथ अकाउंट्स से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को कंप्यूटर संबंधी कार्यों में दक्ष बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है ताकि वे स्वयं का रोजगार शुरू करने के साथ शहर की दुकानों, फैक्ट्रियों और कंपनियों में भी काम कर सकें।
संस्था के पीआरओ अशोक खरब और सचिव बलजिंदर सिंगला ने बताया कि संगीतमय श्रीराम कथा में श्रद्धालुओं की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इस अवसर पर प्रांतीय सचिव विनीत, संघ प्रचार प्रमुख जितेंद्र, जिला सचिव सुभाष, नगर समिति से आरके मोर, सीपी मलिक, सुरेश गर्ग एडवोकेट मौजूद रहे।
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संस्था के पदाधिकारियों के अनुसार कथा के दौरान प्रतिदिन कथा वाचक के साथ श्रद्धालु भी श्रीरामायण का सामूहिक उच्चारण करेंगे। इसके लिए संस्था की ओर से श्रद्धालुओं को श्रीरामायण उपलब्ध करवाई जाएगी। नगर समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि श्रीराम कथा के आयोजन का उद्देश्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ सामाजिक सेवा की गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है।
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सेवा भारती नगर समिति जींद शहर में कंप्यूटर शिक्षा केंद्र शुरू करने की तैयारी कर रही है। जिला अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बताया कि कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में लड़कियों और लड़कों को नाममात्र की फीस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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विद्यार्थियों को बेसिक कंप्यूटर शिक्षा के साथ अकाउंट्स से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को कंप्यूटर संबंधी कार्यों में दक्ष बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है ताकि वे स्वयं का रोजगार शुरू करने के साथ शहर की दुकानों, फैक्ट्रियों और कंपनियों में भी काम कर सकें।
संस्था के पीआरओ अशोक खरब और सचिव बलजिंदर सिंगला ने बताया कि संगीतमय श्रीराम कथा में श्रद्धालुओं की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इस अवसर पर प्रांतीय सचिव विनीत, संघ प्रचार प्रमुख जितेंद्र, जिला सचिव सुभाष, नगर समिति से आरके मोर, सीपी मलिक, सुरेश गर्ग एडवोकेट मौजूद रहे।