Jind News: एक अक्तूबर को 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का होगा सम्मान

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बैठक में निर्णय लिया गया कि एक अक्तूबर को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के करीब 20 पुरुष और महिला वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह के लिए सेक्टर-7 स्थित डे-केयर सेंटर में सुबह 11 बजे आमसभा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कर्नल सुरेंद्र सिंह मोर उपस्थित रहेंगे।बैठक में तय किया गया कि सम्मानित किए जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को उचित मानदेय के साथ शॉल भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। परिषद ने सभी वरिष्ठ नागरिक सदस्यों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर समारोह की शोभा बढ़ाने का आह्वान किया।बैठक के बाद सदस्यों के लिए दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की गई। बैठक में जयंती श्योकंद, सेवानिवृत्त आईएएस, कर्नल सुबे सिंह खांडा, प्रिंसिपल रविंद्र कुमार हुड्डा, डॉ. हरबंस पुनिया, वीके शर्मा, भाल सिंह कुंडू, करतार चहल सहित परिषद के अन्य सदस्य मौजूद रहे।