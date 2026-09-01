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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Sanitation and fire brigade workers' strike continues for 26th day

Jind News: सफाई, अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल 26वें दिन भी जारी

Tue, 01 Sep 2026 02:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:18 AM IST
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Sanitation and fire brigade workers' strike continues for 26th day
उचाना। नगर पालिका परिसर में सफाई एवं अग्निशमन कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रही हड़ताल सोमवार को 26वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने सरकार पर समझौते में तय मांगों को लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। शीला देवी और विनोद कुमार ने कहा कि सरकार के साथ कर्मचारियों का जो समझौता हुआ था, उसे लागू किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार अब अपने वायदे से पीछे हट रही है। जिन मांगों पर सहमति बन चुकी थी, उनको लेकर आज तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। कर्मचारी अपने हक की मांग को लेकर नगर पालिका परिसर में धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द सहमति के अनुसार मांगों को लागू करने की मांग की।
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