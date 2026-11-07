Jind News: शहर की सीवर व्यवस्था सुधारने पर खर्च होंगे 26.72 लाख, सालभर होगा रखरखाव
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:20 PM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:20 PM IST
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जींद। शहर में सीवर जाम, ओवरफ्लो और क्षतिग्रस्त मैनहोल की समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने सीवर व्यवस्था के रखरखाव की योजना तैयार की है। विभाग ने 26.72 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है।
इसके तहत शहर की सीवर पाइप लाइनों, आरसीसी पाइप और मैनहोल की मरम्मत व रखरखाव करवाया जाएगा। साथ ही सीवर की सफाई में इस्तेमाल होने वाली जेटिंग मशीन को भी दुरुस्त रखा जाएगा। काम की अवधि 365 दिन निर्धारित की गई है। इससे सीवर व्यवस्था में छोटी-मोटी खराबी आने पर समय रहते मरम्मत हो सकेगी।
शहर में कई जगह सीवर ओवरफ्लो होने, मैनहोल क्षतिग्रस्त होने और पाइप लाइनों में रुकावट आने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। सीवर का गंदा पानी गलियों और सड़कों पर फैलने से आवागमन प्रभावित होता है। वहीं दुर्गंध और गंदगी के कारण आसपास रहने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है। कई बार शिकायत के बाद मरम्मत में देरी होने से समस्या बढ़ जाती है। संवाद
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इसके तहत शहर की सीवर पाइप लाइनों, आरसीसी पाइप और मैनहोल की मरम्मत व रखरखाव करवाया जाएगा। साथ ही सीवर की सफाई में इस्तेमाल होने वाली जेटिंग मशीन को भी दुरुस्त रखा जाएगा। काम की अवधि 365 दिन निर्धारित की गई है। इससे सीवर व्यवस्था में छोटी-मोटी खराबी आने पर समय रहते मरम्मत हो सकेगी।
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शहर में कई जगह सीवर ओवरफ्लो होने, मैनहोल क्षतिग्रस्त होने और पाइप लाइनों में रुकावट आने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। सीवर का गंदा पानी गलियों और सड़कों पर फैलने से आवागमन प्रभावित होता है। वहीं दुर्गंध और गंदगी के कारण आसपास रहने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है। कई बार शिकायत के बाद मरम्मत में देरी होने से समस्या बढ़ जाती है। संवाद
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