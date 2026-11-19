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इस संबंध में हरियाणा परिवहन निदेशालय की ओर से 19 नवंबर को बस निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड को पत्र जारी किया गया है। इसमें कंपनी को प्रदेश के अलग-अलग रोडवेज डिपो के लिए आवंटित बसों की निर्धारित समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।साथ ही बसों को संबंधित डिपो तक पहुंचाने से पहले वहां के महाप्रबंधकों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है ताकि आपूर्ति के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। रोडवेज डिपो में वर्तमान में करीब 160 बसें हैं। इनमें किलोमीटर योजना की 37 बसें और दस एसी बसें शामिल हैं।डिपो से अलसुबह हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम, यमुनानगर और पांवटा साहिब जैसे लंबे रूटों पर बसों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा रोहतक, भिवानी और कैथल सहित अन्य रूटों पर भी बसें चलती हैं। रोडवेज बसों में प्रतिदिन करीब 15 हजार यात्री सफर करते हैं।वहीं, परिवहन समिति की 162 बसें भी गोहाना, पानीपत, हांसी, असंध और नरवाना सहित विभिन्न रूटों पर चल रही हैं। ऐसे में 20 नई बसें मिलने से जींद डिपो के बेड़े में बढ़ोतरी होगी। यात्रियों को बसों के लिए अधिक देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जरूरत के अनुसार नए रूटों पर भी बसों का संचालन किया जा सकेगा।20 बसें डिपो में पहुंचने के बाद जरूरत के अनुसार अलग-अलग रूटों पर लगाई जाएंगी। इससे यात्रियों को आवागमन में बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी।