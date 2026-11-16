Jind News: रणधीर चहल बने पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के शाखा प्रधान

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यूनियन महासचिव महावीर तारागढ़ और राज्य चेयरमैन सत्यपाल वर्मा की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान विभाग के कई कर्मचारियों ने दूसरे संगठन को छोड़कर यूनियन की सदस्यता भी ग्रहण की। चुनाव में जिला प्रधान संजय राठी, राज्य मुख्य संगठन सचिव सुरेश जांगड़ा और मंजीत टंडन भी मौजूद रहे।राज्य चेयरमैन सत्यपाल वर्मा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद और संगठन के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए संगठन की एकजुटता जरूरी है। सभी पदाधिकारी कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करें।