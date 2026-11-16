छठ पूजा प्रकृति आराधना और सूर्य उपासना का महापर्व : पवन शर्मा

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उन्होंने कहा कि छठ पर्व भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता और समर्पण प्रकट करने का अवसर है। यह प्रकृति आराधना का पर्व है। इसमें शुचिता, पवित्रता, त्याग, सहनशीलता और तपस्या का विशेष महत्व है। 13 नवंबर से शुरू हुई 36 घंटे की कठिन साधना 16 नवंबर को सूर्योदय तक चलेगी। इस दौरान भगवान सूर्य के साथ छठ मैया यानी माता कात्यायनी की भी पूजा की जाती है।आचार्य ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवमाता अदिति ने सबसे पहले छठ पूजा की थी। वहीं, भगवान श्रीराम के वनवास से लौटने और राज्याभिषेक के बाद माता सीता ने सूर्य षष्ठी का व्रत किया था। महाभारत काल में माता कुंती ने भी इस पूजा के माध्यम से तेजस्वी पुत्र कर्ण को प्राप्त किया था। सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की आराधना करते थे। मान्यता है कि च्यवन ऋषि ने भी इस व्रत के प्रभाव से नेत्र ज्योति प्राप्त की थी।उन्होंने कहा कि सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति हैं। उनकी आराधना से सभी ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है। छठ पूजा सामाजिक समरसता का भी पर्व है, जिसमें प्रकृति और लोक आस्था के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है।