जानकारी और सतर्कता से एचआईवी संक्रमण से बचाव संभव : डॉ. पालेराम कटारिया
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:33 AM IST
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जींद। स्वास्थ्य विभाग की ओर से वीरवार को सब्जी मंडी में एचआईवी-एड्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का दिशा-निर्देशन सिविल सर्जन डॉ. सुमन कोहली ने किया गया। लोगों को एचआईवी संक्रमण से बचाव, सुरक्षित रक्त, टीबी व एचआईवी-एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम-2017 की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 41 लोगों की एचआईवी जांच की गई और सभी की रिपोर्ट नकारात्मक रही।
डॉ. पालेराम कटारिया ने कहा कि एचआईवी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करने वाला वायरस है। संक्रमण से बचाव के लिए सही जानकारी और सावधानी बेहद जरूरी है। लोगों को एचआईवी के संक्रमण के कारणों और बचाव के उपायों की जानकारी होनी चाहिए ताकि भ्रांतियों के कारण किसी तरह का भेदभाव न हो।
काउंसिलर रवि वर्मा ने बताया कि एचआईवी संक्रमित रक्त, संक्रमित सुई या उपकरण के इस्तेमाल तथा असुरक्षित यौन संबंधों से फैल सकता है। संक्रमित मां से बच्चे में संक्रमण की आशंका भी रहती है। उन्होंने लोगों से अधिकृत रक्त केंद्र से ही रक्त लेने, संक्रमित सुई का इस्तेमाल नहीं करने तथा गर्भवती महिलाओं की एचआईवी जांच करवाने की अपील की।
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कार्यक्रम में कंवलजीत एंड पार्टी ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को एचआईवी-एड्स के प्रति जागरूक किया। एचआईवी-एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम-2017 में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। मंडी प्रधान मोहित गुंबर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का यह कार्यक्रम आढ़तियों और मंडी कर्मियों के लिए उपयोगी रहा।
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डॉ. पालेराम कटारिया ने कहा कि एचआईवी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करने वाला वायरस है। संक्रमण से बचाव के लिए सही जानकारी और सावधानी बेहद जरूरी है। लोगों को एचआईवी के संक्रमण के कारणों और बचाव के उपायों की जानकारी होनी चाहिए ताकि भ्रांतियों के कारण किसी तरह का भेदभाव न हो।
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काउंसिलर रवि वर्मा ने बताया कि एचआईवी संक्रमित रक्त, संक्रमित सुई या उपकरण के इस्तेमाल तथा असुरक्षित यौन संबंधों से फैल सकता है। संक्रमित मां से बच्चे में संक्रमण की आशंका भी रहती है। उन्होंने लोगों से अधिकृत रक्त केंद्र से ही रक्त लेने, संक्रमित सुई का इस्तेमाल नहीं करने तथा गर्भवती महिलाओं की एचआईवी जांच करवाने की अपील की।
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कार्यक्रम में कंवलजीत एंड पार्टी ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को एचआईवी-एड्स के प्रति जागरूक किया। एचआईवी-एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम-2017 में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। मंडी प्रधान मोहित गुंबर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का यह कार्यक्रम आढ़तियों और मंडी कर्मियों के लिए उपयोगी रहा।