Jind News: विधायक आवास पर दीपावली की शुभकामनाएं देने उमड़े लोग

विज्ञापन

उचाना। विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री के आवास पर दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए समर्थकों और हलके के लोगों की भीड़ उमड़ी। विधायक ने सभी से मुलाकात कर दीपावली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरा उचाना हलका उनका परिवार है और जनता का स्नेह व आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जनता की समस्याओं का समाधान और हलके का विकास उनकी प्राथमिकता है। इस मौके पर सुरेंद्र खरकभूरा, प्रवीण गर्ग, गोल्डी सरपंच, रमेश राणा, सत्यवान दुर्जनपुर और विकास मखंड मौजूद रहे। संवाद