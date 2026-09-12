Jind News: बैठक में पेंशनरों ने भत्ता बढ़ाने की मांग रखी

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बैठक में ईश्वर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने पेंशनरों को अलग-अलग आयु वर्ग में अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने की मांग उठाई। इसके तहत 60, 65, 70 और 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन में पांच-पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई। पेंशनरों ने मेडिकल भत्ते को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग भी रखी। इस अवसर पर भलेराम बूरा, जोरा सिंह आर्य, अर्जुन सैनी और सत्यवान शर्मा मौजूद रहे।बैठक में कुरुक्षेत्र में प्रस्तावित ऑल इंडिया सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भी जिला कमेटी ने मंथन किया। सम्मेलन में जिले की भागीदारी और संगठन की ओर से की जाने वाली तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों ने अपने सुझाव रखे।