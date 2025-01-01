अंगदान जीवन रक्षक और पुण्य का कार्य: नरेंद्र ढांडा

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जींद। नगूरां पीएचसी के अधीन विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर अंगदान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को अंगदान के महत्व की जानकारी देते हुए अंगदान करने की शपथ दिलाई। निरीक्षक नरेंद्र ढांडा ने कहा कि अंगदान जीवन रक्षक और पुण्य का कार्य है। इससे गंभीर बीमारी या अंग विफलता से जूझ रहे मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने बताया कि जीवित व्यक्ति गुर्दा अथवा यकृत का एक हिस्सा जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकता है। वहीं, मस्तिष्क मृत्यु की स्थिति में हृदय, यकृत, गुर्दे, फेफड़े, आंखें, आंत और त्वचा के ऊतक आदि दान किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंगदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इससे किसी परिवार में खुशियां लौट सकती हैं और समाज में निस्वार्थ सेवा, करुणा और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि अंगदान को लेकर समाज में कई भ्रांतियां हैं, जिन्हें जागरूकता के माध्यम से दूर करने की जरूरत है। इस अवसर पर कर्मचारी पुरुषोत्तम शर्मा, कुलदीप, अनिल, नरेंद्र कुमार, एएनएम बश्कर, हरिता, दर्शना, अनिता, मीनाक्षी, सुनीता, प्रोमिला, पूनम, मीना और बाला मौजूद रही। संवाद