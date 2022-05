{"_id":"6272e1482549030fcc4e7553","slug":"only-one-teacher-for-class-9th-to-12th-in-village-rohad-of-jind","type":"story","status":"publish","title_hn":"जींद: गांव रोहड़ में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सिर्फ एक अध्यापिका, स्कूल गेट पर जड़ा ताला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सफीदों, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 05 May 2022 01:55 AM IST