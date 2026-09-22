Jind News: रामा कॉलोनी में चला नगर पालिका का बुलडोजर, गिराया अवैध निर्माण

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अचानक पहुंची पालिका की कार्रवाई से मौके पर निर्माण करा रहे लोगों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नगर पालिका की जमीन पर बिना अनुमति किए गए किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही ताकि अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।नगर पालिका प्रशासन ने शहर में सरकारी भूमि पर कब्जे और अवैध निर्माण को लेकर व्यापक कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अधिकारियों के अनुसार, शहर में नपा की जमीन पर किए गए कब्जों और निर्माण की सूची तैयार कर ली गई है। संबंधित लोगों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोटिस के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।नगर पालिका सचिव आशीष कुमार का कहना है कि नगर पालिका की जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण न करें। लोगों से अपील की गई है कि प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या मकान न खरीदें। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण से भविष्य में खरीदारों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।नगर पालिका सचिव आशीष कुमार ने कहा कि शहर में नगर पालिका की करीब 19 से 20 एकड़ जमीन पर लगभग 700 से 800 लोगों ने कब्जा कर निर्माण कर लिया है। कब्जों की सूची तैयार कर ली गई है और लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन लगातार अभियान चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त करवाएगा। नोटिस मिलने के बाद संबंधित लोग स्वयं कब्जा हटा लें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।