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Jind News: रोडवेज परिचालकों को बड़ी राहत, बिना टिकट यात्री मिलने पर नहीं होगी कार्रवाई

Sat, 07 Nov 2026 12:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:34 AM IST
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Major relief for roadways conductors: no action will be taken if passengers are found travelling without tickets.
फोटो 06जेएनडी02-रोडवेज बस स्टैंड जींद। संवाद - फोटो : credit
जींद। रोडवेज बसों में सफर करने वाले परिचालकों के लिए राहत भरी खबर है। अब अंतरराज्यीय रूटों पर चेकिंग के दौरान यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो संबंधित बस परिचालक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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राज्य परिवहन निदेशालय ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर करीब साढ़े तीन साल पुराने आदेश को वापस ले लिया है। इससे लंबे रूटों पर बसों का संचालन करने वाले परिचालकों को बड़ी राहत मिलेगी।
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परिवहन विभाग ने पांच मई 2023 को आदेश जारी कर निर्देश दिए थे कि अंतरराज्यीय रूटों पर निरीक्षण के दौरान यदि कोई यात्री बिना टिकट मिलता है तो संबंधित बस के परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के कारण परिचालकों की जिम्मेदारी बढ़ गई थी।
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दरअसल, लंबे रूटों पर अलग-अलग स्थानों से यात्रियों के चढ़ने और उतरने के कारण कई बार टिकट वितरण और जांच में परेशानी आती थी। ऐसे में किसी यात्री के बिना टिकट पकड़े जाने पर परिचालक को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। अब पुराने आदेश को वापस लेने से परिचालकों को इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
जींद से इन रूटों पर होता है बसों का संचालन
जींद रोडवेज डिपो में वर्तमान में 162 बसें हैं, जिनमें 37 किलोमीटर स्कीम की बसें भी शामिल हैं। डिपो से हरिद्वार, अमृतसर, पोंटासाहिब, हल्द्वानी, जम्मू-कटरा और लुधियाना सहित कई अंतरराज्यीय रूटों पर बसों का संचालन किया जाता है। इन रूटों पर सफर करने वाले परिचालकों को अब बिना टिकट यात्री मिलने पर विभागीय कार्रवाई का डर नहीं रहेगा।

वर्जन
परिवहन विभाग ने अंतरराज्यीय रूटों पर चेकिंग के दौरान बिना टिकट यात्री मिलने पर परिचालक के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी आदेश वापस ले लिया है। यात्रियों का कर्तव्य है कि वे रोडवेज बस में सफर के दौरान अनिवार्य रूप से टिकट लें। -राहुल जैन, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो जींद
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