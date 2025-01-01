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Jind News: सीआरएसयू में जादू का मंच सजा, करतब देखकर रोमांचित हुए दर्शक

Fri, 25 Sep 2026 12:19 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:19 AM IST
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Magic stage set up at CRSU, audience enthralled by the stunts
फोटो 24जेएनडी17-सीआरएसयू में हुए शो में जादू दिखाते हुए शंकर सम्राट। स्रोत प्रशासन
जींद। अमृत काल जागरूकता अभियान के तहत वीरवार को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में चार दिवसीय निशुल्क जादुई शो शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिला प्रधान तेजेंद्र ढुल ने किया। जादूगर सम्राट शंकर के जादुई करतबों ने परिसर में मौजूद दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
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तेजेंद्र ढुल ने कहा कि कठपुतली कला, सांग, जादू के शो और मनोरंजन की अन्य पारंपरिक विधाएं हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रही हैं। आधुनिक मनोरंजन के साधनों के बढ़ते चलन के कारण कई पारंपरिक कलाएं धीरे-धीरे लुप्त हो रही हैं। इन्हें संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। सरकार का उद्देश्य ऐसी कलाओं को प्रोत्साहन देकर जीवंत बनाए रखना है, ताकि सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सके।
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उन्होंने कहा कि अमृत काल जागरूकता अभियान के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और जनकल्याणकारी विषयों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में जादुई शो के माध्यम से मनोरंजन के साथ पारंपरिक कला को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने लोगों से कार्यक्रम में भाग लेने और कलाकारों का उत्साह बढ़ाने का आह्वान किया।
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जादूगर सम्राट शंकर ने बताया कि सीआरएसयू परिसर में यह शो चार दिनों तक निशुल्क चलेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को पारंपरिक मनोरंजन कलाओं से जोड़ना तथा इनके प्रति रुचि पैदा करना है।
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