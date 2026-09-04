Jind News: नशे के खिलाफ खाप-पुलिस मिलकर चलाएंगे अभियान

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ज्ञापन में खाप पंचायत ने कहा कि समाज में तेजी से फैल रहे नशे को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। खाप ने बताया कि अगले सप्ताह कंडेला खाप के किसी गांव में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम या सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इसमें पुलिस अधीक्षक को भी आमंत्रित किया जाएगा।खाप पंचायत ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार नशे की रोकथाम में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। प्रदेश में जिस तेजी से नशा फैल रहा है उससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। पंचायत ने सरकार से नशे पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।पुलिस अधीक्षक ने खाप प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस प्रशासन उनका पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि जहां भी पुलिस की जरूरत होगी, वहां पुलिस टीम उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर खाप प्रतिनिधि आधी रात को भी फोन कर सकते हैं, पुलिस उनके साथ खड़ी मिलेगी।