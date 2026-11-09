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Jind News: नौ पीयूसीसी केंद्रों की जांच में तीन में मिली खामियां, दो बंद तो एक की मशीन खराब

Mon, 09 Nov 2026 11:40 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:40 PM IST
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Inspections of nine PUCC centers revealed irregularities at three: two were found closed, while one had a faulty machine.
फोटो 09जेएनडी12-जुलाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर लगाया नो पीयूसीसी, नो फ्यूल का पर्चा। स्रो
जींद। जिले में प्रदूषण नियंत्रण नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए आरटीए विभाग की ओर से पेट्रोल पंपों और प्रदूषण जांच केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। अब तक जिले के 21 पेट्रोल पंपों की जांच की जा चुकी है। सभी पेट्रोल पंपों पर नो पीयूसीसी, नो फ्यूल के पर्चे लगाए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वाहनों में ईंधन डालने से पहले उनके प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की वैधता जांचें।
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सोमवार को आरटीए की टीम ने जिले के नौ पीयूसीसी केंद्रों का निरीक्षण किया। इनमें से दो केंद्र बंद मिले, जबकि एक केंद्र पर प्रदूषण जांच करने वाली मशीन खराब पाई गई। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों के आधार पर संबंधित केंद्रों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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आरटीए कार्यालय के निरीक्षक बलजीत सिंह ने बताया कि अभियान का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना और वाहन चालकों को वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जागरूक करना है। संवाद
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