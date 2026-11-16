Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Inauguration of Valmiki Bhawan in Ramray village

Jind News: रामराय गांव में वाल्मीकि भवन का उद्घाटन

Mon, 16 Nov 2026 11:28 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Inauguration of Valmiki Bhawan in Ramray village
16जेएनडी26: रामराय गांव में वा​ल्मिकी भवन का उद्घाटन करते हुए मनीषा रंधावा व ग्रामीण।संवाद
जींद। जुलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव रामराय में जिला परिषद चेयरपर्सन मनीषा रंधावा ने वाल्मीकि भवन का उद्घाटन किया। भवन बनने से गांव के लोगों को सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। अब समाज के लोगों को छोटे-बड़े आयोजनों, बैठकों और सामूहिक कार्यक्रमों के लिए स्थान की तलाश नहीं करनी पड़ेगी।
विज्ञापन

उद्घाटन अवसर पर मनीषा रंधावा ने कहा कि गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। वाल्मीकि भवन का उपयोग समाज के लोग आपसी बैठकों, सामाजिक समारोहों, बच्चों और युवाओं के सामूहिक कार्यक्रमों तथा जागरूकता गतिविधियों के लिए कर सकेंगे।
विज्ञापन

फोटो कैप्शन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed