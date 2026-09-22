Jind News: कर्मचारियों का एसडीओ के खिलाफ धरना जारी, लाइनमैन का निलंबन रद्द करने की मांग

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इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने विभागीय अधिकारियों पर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई में नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए निलंबन आदेश रद्द करने की मांग की। सेंटर काउंसिल के उपप्रधान वीरेंद्र गोयत और यूनिट प्रधान हरिओम ने आरोप लगाया कि सब डिविजन अधिकारी ने लाइनमैन मुकेश पर गलत आरोप लगाकर कार्रवाई की। उनका कहना है कि जेई की रिपोर्ट के बिना ही लाइनमैन को निलंबित करवाया गया।यूनियन के अनुसार, निलंबन के आदेश जींद के एसई स्तर से जारी करवाए गए हैं। इसी कार्रवाई के विरोध में संगठन की ओर से धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुकेश लाइनमैन के निलंबन आदेश पूरी तरह रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा।उन्होंने अधिकारियों और निगम प्रबंधन से कर्मचारी को राहत देने की मांग की। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारी के साथ न्याय नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर सचिव धर्मबीर, पूर्व डीजीएस राजेश शर्मा, पूर्व सर्कल सचिव राजेश आसन, एचवीपीएनएल प्रधान धर्मबीर, सिटी सब डिविजन प्रधान सुरेंद्र जागलान, सचिव महेश सैनी, जुलाना सचिव मनोज मलिक, नगूरां प्रधान सुरेंद्र और सचिव संदीप मौजूद रहे।