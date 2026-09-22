फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Employees continue their protest against the SDO, demanding the cancellation of the suspension of the lineman.

Jind News: कर्मचारियों का एसडीओ के खिलाफ धरना जारी, लाइनमैन का निलंबन रद्द करने की मांग

Tue, 22 Sep 2026 11:47 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Employees continue their protest against the SDO, demanding the cancellation of the suspension of the lineman.
फोटो 22जेएनडी02-लाइनमैन निलंबन के विरोध में धरने पर नारेबाजी करते निगम कर्मचारी। स्रोत कर्मचारी
जींद। सब डिविजन नंबर-दो के प्रांगण में एसडीओ नंबर-दो के खिलाफ एचएसईबी वर्कर यूनियन का धरना मंगलवार को 13वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान वजीर राठी ने की जबकि संचालन सब यूनिट सचिव विशाल रेढू ने किया।
विज्ञापन

इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने विभागीय अधिकारियों पर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई में नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए निलंबन आदेश रद्द करने की मांग की। सेंटर काउंसिल के उपप्रधान वीरेंद्र गोयत और यूनिट प्रधान हरिओम ने आरोप लगाया कि सब डिविजन अधिकारी ने लाइनमैन मुकेश पर गलत आरोप लगाकर कार्रवाई की। उनका कहना है कि जेई की रिपोर्ट के बिना ही लाइनमैन को निलंबित करवाया गया।
विज्ञापन

यूनियन के अनुसार, निलंबन के आदेश जींद के एसई स्तर से जारी करवाए गए हैं। इसी कार्रवाई के विरोध में संगठन की ओर से धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुकेश लाइनमैन के निलंबन आदेश पूरी तरह रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने अधिकारियों और निगम प्रबंधन से कर्मचारी को राहत देने की मांग की। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारी के साथ न्याय नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर सचिव धर्मबीर, पूर्व डीजीएस राजेश शर्मा, पूर्व सर्कल सचिव राजेश आसन, एचवीपीएनएल प्रधान धर्मबीर, सिटी सब डिविजन प्रधान सुरेंद्र जागलान, सचिव महेश सैनी, जुलाना सचिव मनोज मलिक, नगूरां प्रधान सुरेंद्र और सचिव संदीप मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed