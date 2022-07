{"_id":"62d9a455963bf94af7146d6d","slug":"crs-university-from-this-session-jind-news-rtk652993048","type":"story","status":"publish","title_hn":"Seven new courses will be available in सीआरएस यूनिवर्सिटी में इस सत्र से उपलब्ध होंगे सात नए कोर्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Updated Fri, 22 Jul 2022 12:39 AM IST Updated Fri, 22 Jul 2022 12:39 AM IST

जींद। वीरवार को सीआरएस यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक परिषद की बैठक की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। बैठक की अध्यक्षता कुल सचिव प्रो. लवलीन मोहन ने की। इसमें डीन एकेडमिक अफेयर प्रो. एसके सिन्हा, डायरेक्टर एकेडमिक ब्रांच डॉ सुनील फोगाट, डीन ऑफ कॉलेज डॉ आनंद मलिक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमीक ब्रांच सीमा दहिया शामिल हुई। इस दौरान यूनिवर्सिटी में चल रहे शैक्षणिक विस्तार को लेकर चर्चा हुई। इनमें 22 जुलाई को होने वाली शैक्षणिक परिषद की बैठक में रखा जाएगा, जिनमें नए पाठ्यक्रम से शुरू होने वाले 7 नए कोर्स शामिल हो सकते हैं।

कुलसचिव प्रो. लवलीन मोहन ने कहा कि यूनिवर्सिटी में 7 नए कोर्स आने पर शिक्षा पर काफी असर पड़ेगा। अब युवाओं को कोर्स करने के लिए जिले से बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाना पड़ रहा है, लेकिन इन 7 नए कोर्सों के आने से युवाओं को जिले से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस बैठक में शुरू होने वाले नए कोर्सेज को मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि यह शैक्षणिक परिषद की बैठक कुलपति डॉ. रणपाल सिंह के निर्देशानुसार आयोजित की जा रही है और उनके नेतृत्व में 7 नए कोर्स का आना यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी।