Jind News: धनतेरस से पहले बाजार में उमड़ी भाड़, पैर रखने तक की जगह नहीं

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त्योहारी खरीदारी को लेकर दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट और आकर्षक ऑफर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, कपड़ों, बर्तनों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर कंपनियों और व्यापारियों की ओर से कई तरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं।शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। त्योहारी सीजन में बाजारों की रौनक के साथ अतिक्रमण ने आमजन की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलने के बावजूद दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सामान और बड़े मेज लगा रखे हैं। शहर थाना के सामने स्थिति अधिक खराब है।गोहाना रोड और रानी तालाब के आसपास सड़क के दोनों ओर सेल लगने से आवाजाही प्रभावित हो रही है। पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग की है, लेकिन वाहन चालकों के भीड़भाड़ वाले बाजारों में प्रवेश करने से जाम लग रहा है।धनतेरस पर लोग सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदना शुभ मानते हैं। आगामी शादी के सीजन को देखते हुए भी आभूषणों की खरीदारी हो रही है। ज्वैलर्स प्रदीप ने बताया कि ग्राहकों ने धनतेरस के लिए पहले से आभूषण बुक करवाए हैं। चांदी के सिक्कों, बर्तनों और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की मांग बढ़ी है। इस बार पांच ग्राम के चांदी के सिक्के और मूर्तियों के नए डिजाइन उपलब्ध हैं। सोने-चांदी के दाम बढ़ने के बावजूद कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद है।धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्तजयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि शुक्रवार को धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:19 से रात 8:17 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 5:49 से रात 8:23 बजे तक और वृषभ काल शाम 6:19 से रात 8:17 बजे तक रहेगा। दोपहर 3:20 से शाम 5:10 बजे तक भी खरीदारी के लिए शुभ समय बताया गया है। सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहुकाल रहेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन, सोना, चांदी और झाड़ू खरीदने के साथ भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है।05जेएनडी22: शहर के मुख्य बाजार में खरीददारों की उमड़ी भीड़। संवाद05जेएनडी23, 24: शहर के मुख्य बाजार में रानी तालाब के नजदीक लगे जाम में फंसे वाहन। संवाद