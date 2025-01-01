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खरकरामजी निवासी सुनील कुमार खेतीबाड़ी करते हैं। नमन उनका इकलौता बेटा था। बेटे की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिक अस्पताल पहुंचे। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।नमन और उसकी बहन नैंसी दोनों गांव में ही स्वीमिंग का अभ्यास करते थे। नैंसी राज्य स्तरीय स्वीमिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर कांस्य पदक जीत चुकी है। पिता सुनील को उम्मीद थी कि दोनों बच्चे खेलों के माध्यम से परिवार और गांव का नाम रोशन करेंगे। वह बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे थे लेकिन बेटे की असमय मौत ने परिवार के सपनों को तोड़ दिया। भाई को खोने से बहन नैंसी भी सदमे में है।खरकरामजी गांव में एक किशोर को करंट लगने की सूचना मिली थी। पुलिस तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस ने इत्तेफाकिया कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है।