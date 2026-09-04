Jind News: राधा-कृष्ण की वेशभूषा में बच्चों ने दीं प्रस्तुतियां
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:41 AM IST
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जींद। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। यूकेजी, कक्षा पहली, दूसरी, छठी और सातवीं के विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य, नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और बाल लीलाओं को जीवंत किया। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष संदीप दहिया और प्राचार्य रवींद्र कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के साथ उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करते हैं। प्रशासक वीपी शर्मा और हेड कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र कुमार ने भी विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। संवाद
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