Jind News: गाड़ी का शीशा तोड़ दो मोबाइल चोरी, तीन युवकों पर शक

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नरवाना। बेलरखा गांव के पास सड़क किनारे खड़ी लोडिंग गाड़ी का शीशा तोड़कर अज्ञात युवक दो मोबाइल चोरी कर ले गए। सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोन गांव निवासी जितेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 30 अगस्त की सुबह अपनी सुपर कैरी मारुति लोडिंग गाड़ी में दिल्ली से प्लास्टिक दाना लेकर उझाना स्थित पन्ना फैक्टरी में खाली करने जा रहे थे। बेलरखा गांव से कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद गाड़ी का एक्सल टूट गया। गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा किया और उसमें सो गए। कुछ समय बाद नींद खुली तो देखा कि तीन युवक बाइक पर सवार होकर वहां से जा रहे थे। जांच करने पर गाड़ी का शीशा टूटा मिला और अंदर रखे उसके दो मोबाइल गायब थे। जितेंद्र ने तीनों युवकों पर चोरी का शक जताया है। संवाद