Jind News: मुख्यमंंत्री से मिले कैप्टन योगेश बैरागी, जुलाना के विकास कार्याें पर चर्चा की

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कैप्टन योगेश बैरागी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष जुलाना विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को रखा। उन्होंने कहा कि जुलाना की जनता की अपेक्षाओं और क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता है।गांवों में सड़क, पेयजल, खेल सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जुलाना क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति तथा प्रस्तावित योजनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दे रही है। जुलाना को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनका संकल्प है।